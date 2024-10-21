Мостовой о стажировке в «Спартаке»: Они должны умолять, чтобы я пришел к ним! Мне 20 лет, чтобы меня звали?

«Что-то снова произошло в “Спартаке”, и об отказе я узнал, когда лежал в больнице. Не придал этому никакое значения, потому что футбольных команд много. Лишний раз понял, что в клубе не все нормально — там в руководстве сидят нефутбольные люди.



И что значит отказ клуба?! Это не отказ “Спартака”, а каких-то людей. Это я, что, должен после этого напрашиваться? Между прочим, я первый им отказал. Сказал: “Я в больнице, не могу приехать”. А кому-то там сверху это не понравилось. Какая уже разница?



И вообще — меня никто из клубов звать не должен! Ни “Зенит”, ни “Сельта”! Что значит позовут? Они должны умолять, чтобы я пришел к ним! Мне что, 20 лет, чтобы меня звали, епт? Делать мне нечего, чтобы напрашиваться к ним. “Спартак” не захотел, а я не смог — так бывает. Что я, под всех подстраиваться должен? Здоровье — прежде всего!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.