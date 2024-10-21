Стало известно, когда Дуглас Сантос перестанет считаться легионером в РПЛ

Дуглас Сантос стал гражданином России указом президента страны Владимира Путина в соответствии с пунктом А статьи 89 Конституции РФ. Ранее гражданство России получили два других бразильских футболиста «Зенита» — Клаудиньо и Малком. Малком покинул РПЛ в августе 2023 года, перейдя в саудовский «Аль-Хиляль», а Клаудиньо продолжает выступать за «Зенит», но в нынешнем сезоне остается легионером.
«Футбольный клуб “Зенит” поздравляет капитана с новым статусом и оказанной ему большой честью стать гражданином нашей страны и желает продолжения победных традиций в лучшем городе мира», — говорится в сообщении.
Сантосу 30 лет, он перешел в «Зенит» в 2019 году из немецкого «Гамбурга» и стал с петербуржцами пятикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и пять раз — Суперкубок. За сборную Бразилии он провел один товарищеский матч, выйдя на поле в мае 2016 года против команды Панамы. В составе олимпийской сборной Бразилии Сантос стал победителем Олимпийских игр 2016 года.