Стало известно, когда Дуглас Сантос перестанет считаться легионером в РПЛ

Сантосу 30 лет, он перешел в «Зенит» в 2019 году из немецкого «Гамбурга» и стал с петербуржцами пятикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и пять раз — Суперкубок. За сборную Бразилии он провел один товарищеский матч, выйдя на поле в мае 2016 года против команды Панамы. В составе олимпийской сборной Бразилии Сантос стал победителем Олимпийских игр 2016 года.