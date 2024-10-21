«Главное для “Зенита” — теперь он не будет считаться легионером». Горшков — о Сантосе

— Главное для «Зенита» — теперь капитан не будет считаться легионером. Однако скажу парадоксальную вещь: даже некоторые болельщики «Зенита» могут не принять такой ход. Мы всё сами видим: россиян на поле в матчах Премьер-лиги и так выходит два-три человека — Евгений Латышонок, Андрей Мостовой и Максим Глушенков. А теперь одно из их мест займёт уроженец Бразилии Дуглас. Простых любителей футбола это не радует, тем более паспорт РФ имеет ещё и Клаудиньо. О собственных воспитанниках речь вообще не идёт.



Они просто воспользовались нормами законодательства. Дуглас прожил в России пять лет и имел право получить паспорт. В разные годы натурализовали своих ведущих легионеров и другие отечественные гранды. Можно вспомнить Марио Фернандеса в ЦСКА, Маринато Гильерме в «Локомотиве» и Ари в «Краснодаре», — приводит слова Горшкова RT на русском.