Как тренеры «Спартака» начинали в РПЛ. Станкович значительно проигрывает лидерам

Три победы в следующих четырёх матчах улучшили положение красно-белых в таблице, но Витория проиграл дерби с ЦСКА (0:1). В 12-м туре «Спартак» испытал унижение в Санкт-Петербурге (1:7) и расположился на седьмой строчке в таблице. Отставание от топ-3 составило шесть очков. «Спартак» забил меньше (14), чем пропустил (17). Плюс проиграл столько же раз, сколько и победил — по пять. Так что «Спартак» при Витории набрал больше очков, чем при Ваноли, но меньше, чем при Абаскале.