Стало известно, когда Дуглас Сантос может лишиться статуса легионера в матчах за «Зенит»

Несмотря на указ президента России о гражданстве для Сантоса, «Зениту» и РФС ещё предстоит проконсультироваться с ФИФА по вопросу смены спортивного гражданства. Это долгий процесс, и, вероятнее всего, Дуглас перестанет быть легионером на поле не раньше весны 2025 года. При этом в заявке бразилец продолжит считаться иностранцем.