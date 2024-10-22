Карпин раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам в РПЛ

«Я высказываюсь даже не потому, что проиграли, а потому что не понимаю, что происходит. У меня всё меньше и меньше претензий, в принципе их нет к судьям, которые в поле. Мне непонятен VAR, для чего он нужен. Они сейчас говорят: “VAR не имел достаточно оснований вмешаться”. В смысле недостаточно? Был фол, был контакт? Был. Кто определит, достаточно или нет? Если ты увидел наступ, задержку, ты скажи судье, пусть придет, посмотрит, пускай определяет», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Федора Смолова.