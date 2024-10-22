Карпин раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам в РПЛ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не понимает смысла работы системы видеопомощи арбитрам (VAR) и назвал проблему коммуникации между судьями в поле и за VAR катастрофической.
Ранее Карпин по ходу сезона высказывал критику в адрес экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС).
«Я высказываюсь даже не потому, что проиграли, а потому что не понимаю, что происходит. У меня всё меньше и меньше претензий, в принципе их нет к судьям, которые в поле. Мне непонятен VAR, для чего он нужен. Они сейчас говорят: “VAR не имел достаточно оснований вмешаться”. В смысле недостаточно? Был фол, был контакт? Был. Кто определит, достаточно или нет? Если ты увидел наступ, задержку, ты скажи судье, пусть придет, посмотрит, пускай определяет», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Федора Смолова.
«Так они же даже не зовут теперь, потому что посчитали недостаточными (основания) или просто потому, что судья на VAR молодой, моложе того, который в поле. Это вообще катастрофа, как по мне. Это они так говорят: “Он молодой, и поэтому не решился позвать Карасева на просмотр”. Это реально происходит, к сожалению. Авторитет Карасева, например, его задавил. ЭСК даже это пишет — “недостаточно оснований”. В смысле недостаточно? Я беременный либо не беременный», — добавил тренер «Ростова».