Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карпин раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам в РПЛ

Карпин счел проблему коммуникации главных арбитров с VAR в РПЛ катастрофической.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не понимает смысла работы системы видеопомощи арбитрам (VAR) и назвал проблему коммуникации между судьями в поле и за VAR катастрофической.

Ранее Карпин по ходу сезона высказывал критику в адрес экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС).

«Я высказываюсь даже не потому, что проиграли, а потому что не понимаю, что происходит. У меня всё меньше и меньше претензий, в принципе их нет к судьям, которые в поле. Мне непонятен VAR, для чего он нужен. Они сейчас говорят: “VAR не имел достаточно оснований вмешаться”. В смысле недостаточно? Был фол, был контакт? Был. Кто определит, достаточно или нет? Если ты увидел наступ, задержку, ты скажи судье, пусть придет, посмотрит, пускай определяет», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Федора Смолова.

«Так они же даже не зовут теперь, потому что посчитали недостаточными (основания) или просто потому, что судья на VAR молодой, моложе того, который в поле. Это вообще катастрофа, как по мне. Это они так говорят: “Он молодой, и поэтому не решился позвать Карасева на просмотр”. Это реально происходит, к сожалению. Авторитет Карасева, например, его задавил. ЭСК даже это пишет — “недостаточно оснований”. В смысле недостаточно? Я беременный либо не беременный», — добавил тренер «Ростова».

Премьер-лига: таблица и календарь