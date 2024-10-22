Верховный суд подтвердил, что «Телеспорт» не должен РФС 320 тысяч евро

Взыскивать 320 тысяч евро суды отказались, сославшись на обстоятельства, установленные в параллельном споре. В том деле РФС пытался доказать, что права на потоковое видео для показа за пределами РФ он передал «Телеспорту» по ошибке, «под влиянием заблуждения и в результате недобросовестных действий ответчика», но суды тот иск РФС отклонили.