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Верховный суд подтвердил, что «Телеспорт» не должен РФС 320 тысяч евро

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Российского футбольного союза (РФС) взыскали с АО «Телеспорт Груп» более 51 миллиона рублей задолженности по договору на освещение матчей Кубка России 2021−2022 годов, но отказались взыскать с ответчика еще 320 тысяч евро.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова отклонила кассационную жалобу РФС, просившего передать дело на пересмотр в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Долг по договору в размере более 51 миллиона рублей возник в отношении прав на осуществление трансляций такими способами, как наземное телевидение, спутниковое телевидение, кабельное телевидение, интернет-телевидение, мобильное телевидение, телевидение замкнутой сети, интерактивное и публичное телевидение, а также на осуществление записи трансляций.

РФС просил также признать незаключенным этот договор от 4 августа 2020 года в части передачи «Телеспорту» прав на освещение матчей Кубка России посредством технологии «потоковое видео» для букмекерских контор за пределами Российской Федерации и взыскать с ответчика 320 тысяч евро в качестве применения последствий признания договора незаключенным. В такую сумму истец оценивает действительную стоимость этих прав.

Взыскивать 320 тысяч евро суды отказались, сославшись на обстоятельства, установленные в параллельном споре. В том деле РФС пытался доказать, что права на потоковое видео для показа за пределами РФ он передал «Телеспорту» по ошибке, «под влиянием заблуждения и в результате недобросовестных действий ответчика», но суды тот иск РФС отклонили.

Ранее в октябре Гагаринский суд Москвы продлил на два месяца домашний арест гендиректору и основному владельцу «Телеспорт груп» Петру Макаренко. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Ранее в суде сообщали, что дело связано со спортивными трансляциями.

АО «Телеспорт груп» — один из крупнейших игроков на рынке спортивных прав в России. Компания занимается трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.

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