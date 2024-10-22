Верховный суд подтвердил, что «Телеспорт» не должен РФС 320 тысяч евро

Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова отклонила кассационную жалобу РФС, просившего передать дело на пересмотр в Судебную коллегию по экономическим спорам.
Долг по договору в размере более 51 миллиона рублей возник в отношении прав на осуществление трансляций такими способами, как наземное телевидение, спутниковое телевидение, кабельное телевидение, интернет-телевидение, мобильное телевидение, телевидение замкнутой сети, интерактивное и публичное телевидение, а также на осуществление записи трансляций.
РФС просил также признать незаключенным этот договор от 4 августа 2020 года в части передачи «Телеспорту» прав на освещение матчей Кубка России посредством технологии «потоковое видео» для букмекерских контор за пределами Российской Федерации и взыскать с ответчика 320 тысяч евро в качестве применения последствий признания договора незаключенным. В такую сумму истец оценивает действительную стоимость этих прав.
Взыскивать 320 тысяч евро суды отказались, сославшись на обстоятельства, установленные в параллельном споре. В том деле РФС пытался доказать, что права на потоковое видео для показа за пределами РФ он передал «Телеспорту» по ошибке, «под влиянием заблуждения и в результате недобросовестных действий ответчика», но суды тот иск РФС отклонили.
Ранее в октябре Гагаринский суд Москвы продлил на два месяца домашний арест гендиректору и основному владельцу «Телеспорт груп» Петру Макаренко. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Ранее в суде сообщали, что дело связано со спортивными трансляциями.
АО «Телеспорт груп» — один из крупнейших игроков на рынке спортивных прав в России. Компания занимается трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.