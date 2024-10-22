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В «Рубине» отреагировали на слухи о возможной отставке Рахимова

В «Рубине» заявили, что руководство клуба доверяет главному тренеру Рашиду Рахимову.

Источник: Sport24

Ранее в СМИ появилась информация, что Рахимов будет отправлен в отставку.

«Последние результаты “Рубина” создают почву для негативных слухов и публикаций, но руководство клуба доверяет Рахимову. Неудачные периоды — это часть футбола и спорта. Рашид Маматкулович уже не раз доказывал, что его команды умеют переламывать подобные ситуации и добиваться результата.

Надеемся, что в следующих играх “Рубин” это продемонстрирует. На сегодня никаких кадровых изменений не планируется», — сообщили в пресс-службе клуба из Казани интернет-изданию «БИЗНЕС Online».

В последних шести матчах РПЛ казанская команда одержала одну победу.

Рубин
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