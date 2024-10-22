«У меня здесь вопрос к Станковичу. Вот он выпускает Абену, потом меняет в перерыве. Его спрашивают, что вот Абена плохо сыграл. А ответ Станковича: он играл против лучшего нападающего страны. Так, когда вы покупаете Абену, вы скажите, что против “Краснодара” мы его ставить не будем, потому что там лучший нападающий. Против Кассьерры, который много забивает, тоже не будем ставить. И против условного Тюкавина не будем ставить, потому что тот — лучший российский форвард.
То есть мы его берём не на 30 матчей, а на 24. Тогда всем будет всё понятно. И всё, никто не будет питать иллюзией, что вот Абена вышел, а Станкович после игры расскажет, что он не может справиться. Не надо тогда. Вот и всё. Ну и в этом плане Умяров выпал, Литвинов выпал, Денисов выпал… Зиньковского хотят продать, он не устраивает Станковича. Пруцев требует, чтобы его отправили за игровой практикой куда-то, как я читал. Это всё о чем говорит? О том, что в коллективе не всё в порядке», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Радимов: покупая Абену, сказали бы сразу, что он не может играть с топами
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался об игре защитника «Спартака» Миенти Абены в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«У меня здесь вопрос к Станковичу. Вот он выпускает Абену, потом меняет в перерыве. Его спрашивают, что вот Абена плохо сыграл. А ответ Станковича: он играл против лучшего нападающего страны. Так, когда вы покупаете Абену, вы скажите, что против “Краснодара” мы его ставить не будем, потому что там лучший нападающий. Против Кассьерры, который много забивает, тоже не будем ставить. И против условного Тюкавина не будем ставить, потому что тот — лучший российский форвард.
Деян Станкович
Мурад Мусаев
Кевин Ленини
8′
Виктор Са
45+1′
Хесус Мануэль Медина
90+6′
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
90+1′
18
Наиль Умяров
34′
35
Кристофер Мартинс
14
Миенти Абена
46′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
83′
22
Михаил Игнатов
8
Маркиньос
84′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
70′
12
Жозе Виллиан
11
Шамар Николсон
46′
77
Тео Бонгонда
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
98
Сергей Петров
6
Кевин Ленини
10′
10
Эдуард Сперцян
73′
5
Кевин Кастаньо
11
Жоау Батчи
89′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
83′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
72′
8
Данила Козлов
9
Джон Кордоба
89′
40
Олакунле Олусегун
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
16
Фолы
11
1
Офсайды
3
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти