Радимов: покупая Абену, сказали бы сразу, что он не может играть с топами

«У меня здесь вопрос к Станковичу. Вот он выпускает Абену, потом меняет в перерыве. Его спрашивают, что вот Абена плохо сыграл. А ответ Станковича: он играл против лучшего нападающего страны. Так, когда вы покупаете Абену, вы скажите, что против “Краснодара” мы его ставить не будем, потому что там лучший нападающий. Против Кассьерры, который много забивает, тоже не будем ставить. И против условного Тюкавина не будем ставить, потому что тот — лучший российский форвард.



То есть мы его берём не на 30 матчей, а на 24. Тогда всем будет всё понятно. И всё, никто не будет питать иллюзией, что вот Абена вышел, а Станкович после игры расскажет, что он не может справиться. Не надо тогда. Вот и всё. Ну и в этом плане Умяров выпал, Литвинов выпал, Денисов выпал… Зиньковского хотят продать, он не устраивает Станковича. Пруцев требует, чтобы его отправили за игровой практикой куда-то, как я читал. Это всё о чем говорит? О том, что в коллективе не всё в порядке», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».