Радимов: на данный момент Соболев игрок скамейки «Зенита»

— Да, была бы вероятность увидеть его в составе, но Семак видит их каждый день. И он решил иначе. А теперь у Соболева, я думаю, что и на матч с «Локомотивом» тоже мизерные шансы появиться, после того, как сыграли Лусино, Кассьерра и Мостовой. Я думаю, что сложно будет. Может произойти все, но пока на данный момент Соболев, несмотря на результативность с «Войводиной», все-таки игрок скамейки.