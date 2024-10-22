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Радимов: на данный момент Соболев игрок скамейки «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о том, почему главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не выпустил в стартовом составе на матч 12-го тура РПЛ с «Акроном» (5:0) Александра Соболева.

Источник: Чемпионат.com

— Да, была бы вероятность увидеть его в составе, но Семак видит их каждый день. И он решил иначе. А теперь у Соболева, я думаю, что и на матч с «Локомотивом» тоже мизерные шансы появиться, после того, как сыграли Лусино, Кассьерра и Мостовой. Я думаю, что сложно будет. Может произойти все, но пока на данный момент Соболев, несмотря на результативность с «Войводиной», все-таки игрок скамейки.

— А можно сказать, что такое сочетание Кассьерра, Лусиано и Мостовой — это то, что, наконец, нащупал Семак, условно говоря, в своих поисках?

 — Хотелось бы в это верить, но надо понимать, что против открытого «Акрона» легче играть, нежели против закрытого какого-нибудь «Оренбурга», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Зенит