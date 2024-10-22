Казанский — о словах Карпина о комментаторах: «Мы тоже скептически относимся к мастерству некоторых наших игроков»

Карпин в подкасте Федора Смолова заявил, что когда смотрит футбол, выключает звук, отметив, что его раздражает, когда комментаторы вместо того, чтобы рассказывать, что происходит на поле, начинают оценивать действия игроков как эксперты.
«Это мнение. Оно справедливо, потому что субъективно. Не расстраивает ли скептическое отношение тренера сборной к комментаторам? Ни секунды. Мы тоже скептически относимся к мастерству некоторых наших футболистов.
Что касается слов, что комментатор должен только говорить, кто кому передает мяч, то он имел ввиду, что так устроено в Испании. Комментатор должен комментировать футбол. С чем тут можно спорить?
А вот как — тут нет универсального ответа. Потому что профессия творческая. Оценки техники и деталей — прерогатива экспертов-комментаторов. В отличие от хоккея, такого института у нас, к сожалению, нет», — заявил Казанский «ВсеПроСпорт».