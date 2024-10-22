Семак: Соболев прекрасно понимал, что, приходя в «Зенит», столкнётся с порцией негатива

«Что касается, во-первых, болельщиков, конечно, они ко многим футболистам и не только футболистам, но ещё и тренерам относятся по-разному ввиду тех или иных событий, поступков. Всё, что угодно можно говорить, это их право. А что касается Саши, то он прекрасно понимал, приходя сюда, что ему придется столкнуться с определенной долей негатива. Тем не менее, я думаю, что сейчас он набирает форму и с каждой игрой выглядит и мощнее, и быстрее, и вписывается лучше в нашу игру», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.