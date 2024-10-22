Смолов поменял мнение о российских арбитрах: «Отвратительно судят. Жестко бесит»

«Люди, от которых напрямую зависят матчи. Года два или полтора назад я в интервью призывал не ругать судей публично, предоставить им возможность ошибаться. Но то, что происходит сейчас, — это, конечно…



Особенно, когда ЭСК (экспертно-судейская комиссия. — Прим. Sport24) принимаются решения, они все направлены на поддержку судей. Что бы они ни сделали, мы не знаем, ошиблись они или нет. И это, конечно, жестко бесит. Я сейчас готов высказываться, что они отвратительно судят», — сказал Смолов.