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Смолов поменял мнение о российских арбитрах: «Отвратительно судят. Жестко бесит»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в общении с главным тренером сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным на своем ютуб-канале Smol Talk признался, что поменял мнение о российских арбитрах.

Источник: Sport24

«Люди, от которых напрямую зависят матчи. Года два или полтора назад я в интервью призывал не ругать судей публично, предоставить им возможность ошибаться. Но то, что происходит сейчас, — это, конечно…

Особенно, когда ЭСК (экспертно-судейская комиссия. — Прим. Sport24) принимаются решения, они все направлены на поддержку судей. Что бы они ни сделали, мы не знаем, ошиблись они или нет. И это, конечно, жестко бесит. Я сейчас готов высказываться, что они отвратительно судят», — сказал Смолов.

Краснодар