Михаил Борзыкин объяснил отказ «Спартака» в стажировке Александра Мостового

«Окружение, которого нет, в теории могло бы попытаться объяснить легенде причинно-следственные связи. Например, когда ты глумишься над тренером, мочишь клуб по любому поводу, рано или поздно тебе в чём-то откажут», — написал Борзыкин в своём телеграм-канале.