Карпин жестко прошелся по футбольным комментаторам. Они не стали молчать и кинули «ответки»

«Валерий Георгиевич, главный тренер сборной, прошелся по комментаторам. К ним себя причисляю и я, и пока судьбу менять не собираюсь. Забавно, что звук Карпин выключает, “чтобы не заводиться”. Но есть что сказать. Глобально претензии остались. Из прошлого. Хотя очевидно, что это касается и настоящего. Карпин видит проблему в оценочном суждении тех, кто в футбол не играл. То есть практически всех. Однако не каждый из нас на эту территорию “оценки” осмеливается зайти. Далеко не все говорят “кто ж так бьет”… Так что тут точно не под одну гребенку.



Проблема серьезнее. И ей уже много лет. И, кстати, когда Валерий Георгиевич рулил процессом на “Матче”, мы вместе так и не пришли к ее решению. То есть даже в тот период экспертов так и не нашли. Почему? Почему оценочного комментария стало больше? Потому что в футболе нет связок “комментатор — эксперт”. Физически.



На шайбе пары уже давно. Какие-то сыгранные, какие-то сыроватые. Но тут сам факт. Важнейшие матчи соло или “верх — низ” уже давно не комментируют. Обязательно кто-то гоняет шайбу. А напарник объясняет, почему она двигается в ту или другую сторону. В футболе этого нет.



На вопрос “почему” ответить сложно. От “так исторически сложилось” до “у нас нет таких экспертов”. Но она ж, так или иначе, не решается. Только в очень большие праздники. И определено нет сыгранных пар.



Комментаторские, на мой взгляд, не совсем то. Хотя сам с удовольствием эти связки работал, и не раз.



Профессия помогает слушать “импортных” коллег. Там, конечно, другие изгибы. Почти отсутствие риторических приемов и действительно больше радиорепортаж (слышали бы вы австрийцев — там совсем нет слов… или два предложения в пять минут). Больше похоже на радио, о чем Карпин и говорит. Но вряд ли это может быть востребовано у нас. Сам язык заставляет использовать все его краски. Однако в глобальном плане пока риторика Карпина уместна и допустима. К сожалению. Но к лучшему, что мы говорим о профессии. Это важно. Для нас. И вас. P. S. Школа комментаторская, конечно, есть. И вот тут могу позволить себе оценку — она очень сильная», — написал Казанский в своем Telegram-канале.