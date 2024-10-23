Опозорился на всю страну. Судья из России анонимно ругал коллег в Телеграме, но попался: что с ним будет теперь?

Знаменитый российский судья Владислав Безбородов, регулярно обслуживающий матчи РПЛ, неожиданно оказался в центре скандала. Арбитр вляпался в неприятную историю в Телеграме.
После матча между московским «Динамо» и ЦСКА, на котором работал Безбородов, судья пришел в чат канала «Але, рэф!» и попытался оставить анонимные комментарии. Он назвал свое судейство «идеальным», а экс-коллегу Сергея Лапочкина — «говнолапочкиным».
Через пару дней Безбородов вышел из чата. Однако его комментарии остались, поскольку чат закрытый, удалить их без вступления обратно нельзя.
А вскоре и вовсе стало известно, что эти комментарии оставил именно судья. Ведь у тех, у кого записан номер телефона арбитра, его «анонимный аккаунт» определяется как Владислав Безбородов.
Позже выяснилось, что это далеко не первый раз, когда судья пытался высказаться в чате. Ранее Безбородов оставлял комментарий: «Пожалуйста, не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!» и вообще много чего писал.
«Безбородов долгое время был подписан на наш канал. И пару лет назад вступал с подписчиками в комментариях в споры, обсуждал решения коллег, а себя называл тем, кто “один остался, который умеет судить”.Да, это цитата Безбородова из чата канала Алё, рэф! Это старый чат, в котором остался только один человек, и эту цитату уже удалить нельзя. Тогда те, у кого есть номер Безбородова, сообщили ему, что его комментарии отображаются под его именем, и он значительную часть комментов потер», — написал автор канала, бывший российский судья Илья Обломов.
Он же уточнил, что ситуация дошла до верхов РФС, а дело уже направлено на рассмотрение в дисциплинарную комиссию судейского комитета, так как публичные комментарии судьям запрещены Дисциплинарным регламентом. Вскоре эту информацию подтвердил РФС некоторым российским изданиям.
Что же теперь грозит судье? Если факт публичных комментариев подтвердится, то Безбородова накажут отстранением от судейства: от 2 матчей вплоть до конца сезона.
Впрочем, и без этого, кажется, рэфу серьезно достанется. Из-за своих комментариев он получил существенный репутационный удар.
Владиславу Безбородову — 51 год. Он работает судьей с 2001 года, а матчи Премьер-лиги обслуживает с 2007-го. Ранее Безбородов был профессиональным футболистом и даже выступал за «Зенит».
Николай Соников