Опозорился на всю страну. Судья из России анонимно ругал коллег в Телеграме, но попался: что с ним будет теперь?

«Безбородов долгое время был подписан на наш канал. И пару лет назад вступал с подписчиками в комментариях в споры, обсуждал решения коллег, а себя называл тем, кто “один остался, который умеет судить”.Да, это цитата Безбородова из чата канала Алё, рэф! Это старый чат, в котором остался только один человек, и эту цитату уже удалить нельзя. Тогда те, у кого есть номер Безбородова, сообщили ему, что его комментарии отображаются под его именем, и он значительную часть комментов потер», — написал автор канала, бывший российский судья Илья Обломов.