Юрий Сёмин высказался о необходимости возвращения пива на стадионы

«Пиво, конечно же, нужно возвращать на стадионы. Российские клубы сейчас не сильны в финансовом плане, и средства от продажи пива помогут им. Они только выиграют от этого. Пиво раньше всю жизнь продавалось на стадионах, и никаких проблем в связи c этим не было.



Вспомните, чемпионат мира по футболу в России. Пиво тогда продавалось, чемпионат мира провели идеально. Иностранные гости были довольны, у всех было хорошее настроение и от футбола, и от посещения нашей страны», — приводит слова Сёмина Metaratings.