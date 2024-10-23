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Губерниев прокомментировал получение Сантосом гражданства РФ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.

Источник: Чемпионат.com

«Если Дуглас Сантос считает себя действительно привязанным к России, если он полюбил нашу страну, во что можно поверить, правда — это история одна. Если он считает Россию дойной коровой и его преследует какая-то корысть — это другая история. Но я верю в людей и думаю, что первый вариант всё-таки.

Давайте прагматично говорить — это поможет “Зениту” заявить ещё одного легионера, точнее, выпустить на поле, всё остальное — это к нему. Может быть, он так же искренне и крепко любит Россию, как например, Джефф Монсон», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он появился на поле в 17 матчах во всех турнирах и стал автором четырёх результативных передач.

Зенит