Губерниев прокомментировал получение Сантосом гражданства РФ

«Если Дуглас Сантос считает себя действительно привязанным к России, если он полюбил нашу страну, во что можно поверить, правда — это история одна. Если он считает Россию дойной коровой и его преследует какая-то корысть — это другая история. Но я верю в людей и думаю, что первый вариант всё-таки.



Давайте прагматично говорить — это поможет “Зениту” заявить ещё одного легионера, точнее, выпустить на поле, всё остальное — это к нему. Может быть, он так же искренне и крепко любит Россию, как например, Джефф Монсон», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».