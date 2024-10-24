Пьянич: Москва — это красивый, чистый и, самое главное, безопасный мегаполис

Как уже сказал, играл здесь дважды: против ЦСКА и «Локомотива». Но никогда не был в Москве в качестве туриста. Так что пока не очень хорошо знаю город. При этом мои друзья всегда отлично отзывались о Москве. Это красивый, чистый и, самое главное, безопасный мегаполис. Так что сейчас я наслаждаюсь жизнью здесь, а также возможностью играть в футбол.