Дзагоев пройдет стажировку в ЦСКА при обучении на тренера

— Да, когда подавал документы, нужно было обязательно указать клуб, где я буду проходить стажировку. В моем случае он очевиден — ЦСКА. Думаю, руководство и тренерский штаб пойдут мне навстречу и не откажут. Все будет хорошо — я даже не задумывался о другом варианте, — сказал «СЭ» Дзагоев.