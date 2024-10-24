Дзагоев пройдет стажировку в ЦСКА при обучении на тренера

— Получится ли провести стажировку в ЦСКА? Обсуждал это в клубе?
— Да, когда подавал документы, нужно было обязательно указать клуб, где я буду проходить стажировку. В моем случае он очевиден — ЦСКА. Думаю, руководство и тренерский штаб пойдут мне навстречу и не откажут. Все будет хорошо — я даже не задумывался о другом варианте, — сказал «СЭ» Дзагоев.
Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За период карьеры в армейском клубе полузащитник провел 395 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи.
В составе московского клуба россиянин трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны, а также 4 раза становился обладателем Кубка России.