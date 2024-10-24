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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Глушенкова перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова принять участие в матче 13-го тура РПЛ против «Локомотива».

Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 13, 27.10.2024, 19:30
Зенит
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Локомотив
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— Глушенков, скорее всего, не сможет принять участия в матче, он работает пока индивидуально. Естественно, что, не работая в общей группе, за два дня до матча сложно рассчитывать на то, чтобы выйти и сыграть. Будем разговаривать с докторами. Буквально вчера он прошел обследование. Еще не уточнял, как там обстоят дела. Пока все идет по плану, позитивные движения есть. Это самое главное, — передает слова Семака корреспондент «СЭ».

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков провел 10 матчей в составе «Зенита» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Из-за травмы бицепса бедра Глушенков пропустил два последних матча «Зенита» в РПЛ: с «Оренбургом» (1:0) и «Акроном» (5:0).

«Зенит» на своем поле примет «Локомотив» в воскресенье, 27 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

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