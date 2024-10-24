Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Глушенкова перед матчем с «Локомотивом»

— Глушенков, скорее всего, не сможет принять участия в матче, он работает пока индивидуально. Естественно, что, не работая в общей группе, за два дня до матча сложно рассчитывать на то, чтобы выйти и сыграть. Будем разговаривать с докторами. Буквально вчера он прошел обследование. Еще не уточнял, как там обстоят дела. Пока все идет по плану, позитивные движения есть. Это самое главное, — передает слова Семака корреспондент «СЭ».