Мостовой: «Я бы пошел на стажировку в Госдуму, не против заниматься политикой»

«Отличное предложение! Это очень хорошо! Я бы пошел на стажировку в Госдуму, не против заниматься политикой. Готов приступить, но для этого надо пообщаться и созвониться. Буду ждать предложения! Пускай депутаты выйдут на меня, обязательно им отвечу. Пойду в Госдуму не за партию, а за спорт, за футбол!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.