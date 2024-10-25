Мостовой: «Я бы пошел на стажировку в Госдуму, не против заниматься политикой»

Ранее депутат от партии «Единая Россия» заявил о готовности пригласить Мостового на стажировку в Госдуму.
«Отличное предложение! Это очень хорошо! Я бы пошел на стажировку в Госдуму, не против заниматься политикой. Готов приступить, но для этого надо пообщаться и созвониться. Буду ждать предложения! Пускай депутаты выйдут на меня, обязательно им отвечу. Пойду в Госдуму не за партию, а за спорт, за футбол!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Ранее Мостовой должен был пройти тренерскую стажировку в «Спартаке» у Деяна Станковича, но в итоге клуб ее отменил.