Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мостовой: «Я бы пошел на стажировку в Госдуму, не против заниматься политикой»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на слова Виталия Милонова.

Источник: РФС

Ранее депутат от партии «Единая Россия» заявил о готовности пригласить Мостового на стажировку в Госдуму.

«Отличное предложение! Это очень хорошо! Я бы пошел на стажировку в Госдуму, не против заниматься политикой. Готов приступить, но для этого надо пообщаться и созвониться. Буду ждать предложения! Пускай депутаты выйдут на меня, обязательно им отвечу. Пойду в Госдуму не за партию, а за спорт, за футбол!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Ранее Мостовой должен был пройти тренерскую стажировку в «Спартаке» у Деяна Станковича, но в итоге клуб ее отменил.

Премьер-лига: таблица и календарь