Карасева назначили главным арбитром на матч между «Зенитом» и «Локомотивом»

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 13-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).