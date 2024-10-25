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Карасева назначили главным арбитром на матч между «Зенитом» и «Локомотивом»

Карасева назначили главным арбитром на матч РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 13-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 27 октября. Помогать Карасеву будут ассистенты Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Резервный судья — Ранэль Зияков. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Сергей Иванов и Роман Сафьян.

Карасев назначен главным арбитром матча Российской премьер-лиги (РПЛ) впервые с девятого тура.

Назначения на другие матчи тура:

Суббота, 26 октября.

«Динамо» (Махачкала) — «Акрон» (Тольятти) — Артем Чистяков (VAR — Артем Любимов);

ЦСКА (Москва) — «Факел» (Воронеж) — Кирилл Левников (Сергей Цыганок);

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный) — Алексей Сухой (Андрей Фисенко).

Воскресенье, 27 октября.

«Оренбург» — «Рубин» (Казань) — Павел Кукуян (Евгений Буланов);

«Нижний Новгород» — «Спартак» (Москва) — Владимир Москалев (Алексей Амелин);

«Химки» — «Динамо» (Москва) — Василий Казарцев (Виталий Мешков).

Понедельник, 28 октября.

«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» — Сергей Чебан (Павел Шадыханов).

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