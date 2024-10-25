Карасева назначили главным арбитром на матч между «Зенитом» и «Локомотивом»

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 13-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 27 октября. Помогать Карасеву будут ассистенты Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Резервный судья — Ранэль Зияков. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Сергей Иванов и Роман Сафьян.
Карасев назначен главным арбитром матча Российской премьер-лиги (РПЛ) впервые с девятого тура.
Назначения на другие матчи тура:
Суббота, 26 октября.
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон» (Тольятти) — Артем Чистяков (VAR — Артем Любимов);
ЦСКА (Москва) — «Факел» (Воронеж) — Кирилл Левников (Сергей Цыганок);
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный) — Алексей Сухой (Андрей Фисенко).
Воскресенье, 27 октября.
«Оренбург» — «Рубин» (Казань) — Павел Кукуян (Евгений Буланов);
«Нижний Новгород» — «Спартак» (Москва) — Владимир Москалев (Алексей Амелин);
«Химки» — «Динамо» (Москва) — Василий Казарцев (Виталий Мешков).
Понедельник, 28 октября.
«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» — Сергей Чебан (Павел Шадыханов).