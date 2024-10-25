«Убийство экономики»: на решение ЦБ России отреагировал бывший президент «Спартака»

Такое решение связано с тем, что уровень инфляции значительно превышает прогноз, который ЦБ давал в июле, пишет URA.RU.
— Считаю, это полная дурость, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым. — При такой ставке кредиты никто брать не может, производством никто заниматься не станет. Деньги в банке дают тебе больше, чем ты сможешь заработать. Развитие экономики нулевое, строительство останавливается. Ни один идиот не возьмет кредит под 25%, чтобы через четыре года отдать еще столько же. Инфляцию может и поборют, но, на мой взгляд, это убийство экономики.
— Как повышение ключевой ставки повлияет на спорт?
— К спорту это никакого отношения не имеет. Некоторые клубы, конечно, прибегают к кредитам, но сейчас ни один из них не живет строго на заемные средства. В Турции ставка в 50% никаким образом не повлияла на развитие игроков и в целом на футбол. Нам до таких цифр еще 29 пунктов.
— Затраты российских клубов не снизятся?
— Кто больше всех тратит? Клубы, которые никак не зависят от этой ставки. Она может быть хоть 20%, хоть 10%, хоть 5%. «Зенит» — газовые деньги, «Спартак» — нефтяные, «Динамо» — банковские. Этим клубам абсолютно все равно — сильно не повлияет. Как гнали на экспорт нефть и газ, так и будут. Как клали деньги в банк, так и продолжат. Читал, что на депозитах сейчас 30 или 40 триллионов рублей. Деньги точно есть.
— Какая ситуация будет у частных клубов?
— Здесь все еще проще. Например, у владельца есть 10 миллиардов. Он их положил в банк, получил 2 миллиарда. Часть денег раздал игрокам на зарплаты, налоги 15 процентов заплатил. Никаких проблем, даже ничего зарабатывать не надо. Тем, у кого деньги есть, это только подспорье.
— А что касается ЦСКА?
— Не думаю, что у них плохая финансовая ситуация. Команда принадлежит ВЭБ, в спонсорах ПСБ, Аэрофлот и много других компаний. Может быть, есть внутренние трения, противоречия, но набор тех, кто тратит деньги на клуб, достаточно жирный. Армейцам жаловаться на отсутствие средств — грех. Есть команды в гораздо худшем положении.