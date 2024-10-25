«Убийство экономики»: на решение ЦБ России отреагировал бывший президент «Спартака»

— Затраты российских клубов не снизятся?

— Кто больше всех тратит? Клубы, которые никак не зависят от этой ставки. Она может быть хоть 20%, хоть 10%, хоть 5%. «Зенит» — газовые деньги, «Спартак» — нефтяные, «Динамо» — банковские. Этим клубам абсолютно все равно — сильно не повлияет. Как гнали на экспорт нефть и газ, так и будут. Как клали деньги в банк, так и продолжат. Читал, что на депозитах сейчас 30 или 40 триллионов рублей. Деньги точно есть.