Дюков — о Федуне: «Его полномочия в исполкоме истекают в феврале 2025. Он сам может написать заявление о выходе»

«Члены исполкома, кроме Леонида Арнольдовича, принимают активное участие в работе исполкома и комитетов. Сегодня была практически полная явка — все, кроме Леонида Арнольдовича, приняли участие в работе.



Полномочия Леонида Федуна истекают в феврале 2025 года. До этого времени он может сам написать заявление о выходе из состава исполкома. Если говорить о его дальнейшей работе, то мне будет важно мнение как “Спартака”, так и других клубов. Я приму решение исходя исходя из его позиции и пожеланий, которые будут сделаны “Спартаком” и лигой», — сказал Дюков.