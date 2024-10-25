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Дюков — о Федуне: «Его полномочия в исполкоме истекают в феврале 2025. Он сам может написать заявление о выходе»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о будущем экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в составе исполкома союза.

Источник: Спорт-Экспресс

«Члены исполкома, кроме Леонида Арнольдовича, принимают активное участие в работе исполкома и комитетов. Сегодня была практически полная явка — все, кроме Леонида Арнольдовича, приняли участие в работе.

Полномочия Леонида Федуна истекают в феврале 2025 года. До этого времени он может сам написать заявление о выходе из состава исполкома. Если говорить о его дальнейшей работе, то мне будет важно мнение как “Спартака”, так и других клубов. Я приму решение исходя исходя из его позиции и пожеланий, которые будут сделаны “Спартаком” и лигой», — сказал Дюков.

Федун был владельцем московского клуба с 2004 по 2022 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами и обладателями Суперкубка России в сезоне-2016/17, а также победителями Кубка страны (2021/22).

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