Полузащитник «Пари НН» Царукян: пиво после матчей? Предпочитаю поиграть на фортепиано

22-летний футболист перешёл в «Пари НН» из «Алании» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне Царукян принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.