Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полузащитник «Пари НН» Царукян: пиво после матчей? Предпочитаю поиграть на фортепиано

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о том, что тот пьет пиво после матчей.

Ранее Глушенков рассказал, что предпочитает пить пиво, нежели сладкую газировку.

«Пиво после матчей? Я вообще не пью алкоголь. После игры предпочитаю поиграть на фортепиано. Что касается газировки, то могу позволить себе колу. Но точно не алкоголь», — приводит слова Царукяна «РБ Спорт».

22-летний футболист перешёл в «Пари НН» из «Алании» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне Царукян принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

Пари Нижний Новгород
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь