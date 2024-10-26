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Танасиевич считает, что «Краснодар» удержится на первом месте до зимы

Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич рассказал о перспективах «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

— У «Краснодара» не самая длинная скамейка — может ли этот фактор сыграть свою роль на дистанции?

— До зимы вряд ли сыграет. Групповой этап Кубка завершён, так что на оставшиеся матчи достаточно 14−15 игроков, которых можно разбавить молодёжью. До декабря они должны оставаться наверху. Я не знаю, будет ли «Краснодар» концентрироваться только на чемпионате. Думаю, Кубок для них тоже важен, — сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, сейчас ФК «Краснодар» находится на первом месте турнирной таблицы РПЛ с 30 очками в 12 турах.

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