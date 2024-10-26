Дзюба из-за травмы не сыграет против махачкалинского «Динамо»

Дзюбу заменили на 9-й минуте матча 12-го тура против петербургского «Зенита» (0:5), который прошел 18 октября в Самаре. Сообщалось, что он избежал серьезной травмы. В результате дополнительного медосмотра у 36-летнего форварда было выявлено микроповреждение задней поверхности бедра. «Акрон» выразил надежду, что Дзюба сможет вернуться в общую группу в ближайшее время.