Дзюба: есть результат — говорят, что я заведён, если нет — говорят, что не в форме

— Дзюба в «Акроне» заведённый?
— Это миф вообще. Я часто заведённый. Когда есть определённый результат, то говорят, что заведённый, когда нету его, говорят, что я не в форме. Это большое враньё.
Я люблю соревноваться, спорить, определённые вещи меня заводят. Я в «Локомотиве» что в первое время, что потом был одинаковым. Просто есть нюансы. В целом я тот же, просто с возрастом у тебя немного другая ответственность. В молодом или среднем возрасте ты отвечаешь прежде всего за себя, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.