Дзюба: есть результат — говорят, что я заведён, если нет — говорят, что не в форме

Я люблю соревноваться, спорить, определённые вещи меня заводят. Я в «Локомотиве» что в первое время, что потом был одинаковым. Просто есть нюансы. В целом я тот же, просто с возрастом у тебя немного другая ответственность. В молодом или среднем возрасте ты отвечаешь прежде всего за себя, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».