ЦСКА — «Факел»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей. «Факел» заработал 10 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.