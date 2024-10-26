Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Акрон» ушел от поражения в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо»

«Акрон» в добавленное время ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» дома сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в субботу в Каспийске, закончилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Гамид Агаларов (68-я минута).

У гостей отличился Владимир Хубулов (90+3). Нападающий тольяттинской команды Артем Дзюба пропустил встречу из-за повреждения.

Команда Хасанба Биджиева продлила серию без побед до девяти матчей. В чемпионате России «бело-голубые» не выигрывают на протяжении шести встреч. Клуб, набрав 12 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Акрон» с 13 очками располагается на восьмой позиции.

В следующем туре «Динамо» 2 ноября на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», а «Акрон» днем позднее в Самаре проведет номинально домашний матч с «Крыльями Советов».

Динамо Мх
1:1
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
26.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 4554 зрителя
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Заур Тедеев
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
(Джавад Хоссейннеджад)
68′
Акрон
Владимир Хубулов
(Стефан Лончар)
90+3′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
13
Сослан Кагермазов
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
90+4′
5
Джемал Табидзе
20′
82
Никита Котин
77
Темиркан Сундуков
70′
71
Ян Дапо
10
Джавад Хоссейннеджад
70′
7
Абакар Гаджиев
11
Эгаш Касинтура
85′
19
Кирилл Зинович
25
Гамид Агаларов
41′
85′
22
Залимхан Юсупов
90+2′
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
15
Стефан Лончар
41′
71
Дмитрий Пестряков
11
Жилсон Тавареш Беншимол
4
Пауло Витор
89′
13
Мавис Чибота
6
Максим Кузьмин
85′
99
Иван Тимошенко
7
Кирилл Данилин
9′
76′
14
Владимир Хубулов
97
Сергей Грибов
76′
17
Солтмурад Бакаев
90+2′
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
4
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
7
11
Фолы
14
5
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мх
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь