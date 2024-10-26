«Акрон» ушел от поражения в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо»

Команда Хасанба Биджиева продлила серию без побед до девяти матчей. В чемпионате России «бело-голубые» не выигрывают на протяжении шести встреч. Клуб, набрав 12 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Акрон» с 13 очками располагается на восьмой позиции.