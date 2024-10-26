«Акрон» ушел от поражения в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо»

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» дома сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Каспийске, закончилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Гамид Агаларов (68-я минута).
У гостей отличился Владимир Хубулов (90+3). Нападающий тольяттинской команды Артем Дзюба пропустил встречу из-за повреждения.
Команда Хасанба Биджиева продлила серию без побед до девяти матчей. В чемпионате России «бело-голубые» не выигрывают на протяжении шести встреч. Клуб, набрав 12 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Акрон» с 13 очками располагается на восьмой позиции.
В следующем туре «Динамо» 2 ноября на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», а «Акрон» днем позднее в Самаре проведет номинально домашний матч с «Крыльями Советов».