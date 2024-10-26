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«На футбол это было мало похоже». Тренер «Акрона» Тедеев — о матче с «Динамо» Мх

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась вничью — 1:1.

«Это точно не ничья с привкусом победы. Сожаление от того, что было на поле. Если говорить про футбол, то мне, если бы я был зрителем, было бы скучно. Какое‑то запредельное количество единоборств, постоянные эти какие‑то дела. На футбол это было мало похоже.

Казалось со стороны, что поле нормальное. Сейчас я уверен, что Дагестан заслуживает большего. Здесь поле должно быть одним из лучших в России. Желаю просто, чтобы все у них сложилось», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

На 70-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Динамо» Гамид Агаларов. Гол нападающего Владимира Хубулова на 90+5-й минуте позволил «Акрону» уйти от поражения в матче.

На данный момент махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 13 матчей. «Акрон» с 13-ю очками находится на восьмой строчке.

Динамо Мх
1:1
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
26.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 4554 зрителя
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Заур Тедеев
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
(Джавад Хоссейннеджад)
68′
Акрон
Владимир Хубулов
(Стефан Лончар)
90+3′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
13
Сослан Кагермазов
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
90+4′
5
Джемал Табидзе
20′
82
Никита Котин
77
Темиркан Сундуков
70′
71
Ян Дапо
10
Джавад Хоссейннеджад
70′
7
Абакар Гаджиев
11
Эгаш Касинтура
85′
19
Кирилл Зинович
25
Гамид Агаларов
41′
85′
22
Залимхан Юсупов
90+2′
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
15
Стефан Лончар
41′
71
Дмитрий Пестряков
11
Жилсон Тавареш Беншимол
4
Пауло Витор
89′
13
Мавис Чибота
6
Максим Кузьмин
85′
99
Иван Тимошенко
7
Кирилл Данилин
9′
76′
14
Владимир Хубулов
97
Сергей Грибов
76′
17
Солтмурад Бакаев
90+2′
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
4
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
7
11
Фолы
14
5
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мх
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь