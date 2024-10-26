«Ростов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 12 матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на последней, 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.