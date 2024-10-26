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«Спартак» запретил своим футболистам передвигаться на электросамокатах

У футболистов московского «Спартака» прописан в контракте запрет на передвижение на электросамокате, сообщает телеграм-канал Mash.

Источник: Sport24

Отмечается, что игроки вообще не могут использовать данный вид транспорта (не только в Тарасовке и Москве).

По новому пункту в контрактах, за одну поездку на самокате футболиста «Спартака» могут оштрафовать на 1000 евро.

Спартак