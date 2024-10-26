«Спартак» запретил своим футболистам передвигаться на электросамокатах

Отмечается, что игроки вообще не могут использовать данный вид транспорта (не только в Тарасовке и Москве).
По новому пункту в контрактах, за одну поездку на самокате футболиста «Спартака» могут оштрафовать на 1000 евро.
У футболистов московского «Спартака» прописан в контракте запрет на передвижение на электросамокате, сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что игроки вообще не могут использовать данный вид транспорта (не только в Тарасовке и Москве).
По новому пункту в контрактах, за одну поездку на самокате футболиста «Спартака» могут оштрафовать на 1000 евро.