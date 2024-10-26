Гончаренко: «У меня есть рычаги, чтобы хорошо настроить команду на “Спартак”. Мы должны показать лучшие качества»

— Прежде всего, у нас должен быть свой план на игру. «Спартак» бывает разным — таким, как в матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром», и таким, как в матчах с «Ростовом» и махачкалинским «Динамо». Нам нужно сделать все возможное, чтобы «Спартак» не проявил свои лучшие качества в игре с нами. В то же время мы должны показать свои лучшие качества. Во всяком случае, мы должны думать не только о защите, но и об атаке тоже. Потому что, как бы мы ни оборонялись, если будем это делать постоянно, нам будет очень и очень сложно.