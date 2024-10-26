Гончаренко: «У меня есть рычаги, чтобы хорошо настроить команду на “Спартак”. Мы должны показать лучшие качества»

Эта игра станет 9-й между «Пари НН» и «Спартаком» во всех турнирах. Из предыдущих 8 красно-белые выиграли 4, на счету нижегородцев только 1 победа, трижды соперники расходились миром. При этом общая статистика матчей команд под руководством Гончаренко против москвичей — 9 побед, 5 ничьих и 4 поражения.
— Как проходит подготовка к матчу со «Спартаком»? На что сделан акцент?
— Для болельщиков, футболистов матчи против «Спартака» всегда вызывают интерес. Приезд таких команд — большое событие. По своему опыту скажу, что у меня есть рычаги, чтобы хорошо настроить команду на «Спартак». Это тот случай, что даже если ночью разбудить футболиста, он должен сказать, что готов играть.
— Для вас этот матч будет принципиальным, учитывая, что ранее вы продолжительное время возглавляли ЦСКА?
— Наш подход, что важна каждая следующая игра. Конечно, цээсковское прошлое для меня теплое и есть что вспомнить. Но рвать на себе рубашку, что непременно нужно обыграть «Спартак» — это не та ситуация. Потому что зачастую как раз после побед над такими командами, как «Спартак», потом теряешь. Нам же важно ровно идти по дистанции. Хотя «Спартак», возможно, где-то исключение, и здесь нужна повышенная готовность.
— Как оцените нынешнее состояние «Спартака», особенно после поражение 0:3 от «Краснодара» в прошлом туре?
— Прежде всего, у нас должен быть свой план на игру. «Спартак» бывает разным — таким, как в матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром», и таким, как в матчах с «Ростовом» и махачкалинским «Динамо». Нам нужно сделать все возможное, чтобы «Спартак» не проявил свои лучшие качества в игре с нами. В то же время мы должны показать свои лучшие качества. Во всяком случае, мы должны думать не только о защите, но и об атаке тоже. Потому что, как бы мы ни оборонялись, если будем это делать постоянно, нам будет очень и очень сложно.
— У «Пари НН» отрицательная статистика встреч со «Спартаком». Лишь при Александре Кержакове во главе команды удалось обыграть красно-белым. Для вас эта статистика — двойной вызов как для тренера?
— Мы уже говорили о моем этапе карьеры в ЦСКА. Если учитывать этот фактор, то игра против «Спартака» — дополнительный вызов. Как у тренера у меня было немало игр против нашего ближайшего соперника. Среди них были очень удачные, были и не столь удачные. Но точно можно сказать, что любому тренеру хочется обыграть «Спартак». Так исторически сложилось, — цитирует Гончаренко сайт «Пари НН».