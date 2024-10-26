ЦСКА внезапно споткнулся о «Факел». С Пьяничем поломались все связи на поле

Но «Факел» не то чтобы был готов к такому футболу армейцев, а просто хорошо подготовился к конкретному матчу. Воронежцы очень убедительно защищались, причём не выкатывая автобус на газон «ВЭБ Арены». Команда Дмитрия Пятибратова встречала армейцев средним блоком, либо даже включалась в высокий отбор. Все направления передач для Пьянича и остальных были перекрыты, поэтому при перепасовке в центре армейцам не хватало продвижения мяча к чужой штрафной. Босниец допустил 12 потерь владения до перерыва. В результате первый удар по воротам Гудиева только на 26-й минуте нанёс Обляков, да и тот потянул, вероятно, на 0,00 по xG. Иван же на 39-й минуте первым пробил и в створ у ЦСКА.