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ЦСКА внезапно споткнулся о «Факел». С Пьяничем поломались все связи на поле

Армейцы даже в большинстве выдали слабую игру в атаке и заработали только ничью.

Источник: Чемпионат.com

«Факел» преподнёс сюрприз — отнял очки у ЦСКА в Москве. Армейцы прервали победную трёхматчевую серию в РПЛ. А вот воронежцы продлили беспроигрышную до четырёх туров.

В стартовом составе ЦСКА не оказалось Виллиана Роши, которого отпустили в Бразилию в связи с рождением ребёнка. Что ж, тем более мотивированным вернётся защитник к дерби со «Спартаком» в 14-м туре. Зато впервые в основе армейцев в чемпионате России вышел Пьянич. Появление боснийской звезды привело к перераспределению ролей и ломало старые связи. Вся игра команды Марко Николича при развитии атак, по сути, сводилась к тому, что партнёры искали Миралема. Только в первом тайме Пьянич совершил 69 касаний мяча (больше всех на поле).

Но «Факел» не то чтобы был готов к такому футболу армейцев, а просто хорошо подготовился к конкретному матчу. Воронежцы очень убедительно защищались, причём не выкатывая автобус на газон «ВЭБ Арены». Команда Дмитрия Пятибратова встречала армейцев средним блоком, либо даже включалась в высокий отбор. Все направления передач для Пьянича и остальных были перекрыты, поэтому при перепасовке в центре армейцам не хватало продвижения мяча к чужой штрафной. Босниец допустил 12 потерь владения до перерыва. В результате первый удар по воротам Гудиева только на 26-й минуте нанёс Обляков, да и тот потянул, вероятно, на 0,00 по xG. Иван же на 39-й минуте первым пробил и в створ у ЦСКА.

Если не брать последние минут пять тайма, когда игроки «Факела» подустали и позволили армейцам наконец разбежаться, лучше задействовать фланги, то атаки команды Пятибратова были острее. Воронежцы хорошо взаимодействовали с мячом, пусть и меньше контролировали его. Мог забить Каштанов, по-хоккейному подставляя ногу, но Акинфеев в том эпизоде показал — готов ко всему. Потом Мойзес едва не привёз гол, покатив мяч к своей 11-метровой под давлением. Бразильцу повезло, что партнёр успел чуть-чуть раньше соперника. Ещё Мертенс опасно стрельнул с подбора. Николичу было о чём подумать, когда команды уходили в раздевалки.

Если мысли сербского тренера перед вторым таймом преобразовались в какой-то конкретный новый план, то команда не спешила реализовывать его на поле. Игра шла в том же ключе, что и в течение 35−40 минут до перерыва. «Факел» по-прежнему организованно и слаженно оборонялся, тогда как у ЦСКА было много лишних передач в центре поля. Разве что контрвыпады ничего, кроме угловых, воронежцам не приносили. Со стандартами противника армейцы справлялись и без Виллиана Роши.

На исходе часа матча Николич заменил Пьянича. Очевидно, физически босниец пока не готов на полный матч. Миралем не провалил игру с «Факелом», однако и не выглядел топом на фоне остальных. В атаку вышел Гуарирапа, Мусаев формально стал левым инсайдом, Файзуллаев правым, а Обляков сместился глубже. Эта перестановка быстро сработала. Сенхаджи, проиграв единоборство Гуарирапе, схватил уходившего к воротам по центру венесуэльца и заработал прямую красную карточку.

«Факел» вынужден был оставшиеся 25 минут играть в меньшинстве. Николич тут же выпустил третьего форварда Койта, а Файзуллаев стал фактически правым латералем — вместо Келлвена. Концовка встречи превратилась в сплошную позиционную атаку ЦСКА. Вот только у армейцев и против десятерых воронежцев оставались проблемы и со скоростью движения мяча, и с доставкой его в штрафную. «Факел» закрыл все двери, замазал все щели.

Команда Пятибратова без контригры заметно уступила по ударам — 7:13 (в створ — 1:4, из штрафной — 3:5). Зато не уступила по счёту. ЦСКА так и не придумал, как вскрыть оборону «Факела». В компенсированное время ничего, кроме простого давления хозяева не предложили. На победу армейцы сегодня точно не наиграли. Чтобы выиграть дерби у «Спартака», нужно совсем другое качество футбола.

Анатолий Романов

ЦСКА
0:0
Первый тайм: 0:0
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
26.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Дмитрий Пятибратов
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
90+5′
10
Иван Обляков
21
Аббосбек Файзуллаев
78′
11
Тамерлан Мусаев
3
Данил Круговой
70′
86′
22
Милан Гайич
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
73′
20
Секу Койта
75′
15
Миралем Пьянич
60′
9
Сауль Гуарирапа
Факел
1
Виталий Гудиев
13
Игорь Калинин
22
Игорь Юрганов
51′
72
Райан Сенхаджи
66′
10
Ильнур Альшин
23′
33
Ираклий Квеквескири
5
Табо Селе
60′
21
Михаил Щетинин
6
Дилан Мертенс
60′
64
Андрей Ивлев
7
Мохамед Браими
30′
71′
92
Сергей Брызгалов
9
Алексей Каштанов
71′
20
Евгений Марков
15
Владимир Ильин
46′
23
Вячеслав Якимов
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
16
Фолы
14
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Факел
Премьер-лига: таблица и календарь