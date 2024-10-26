Вратарь ЦСКА Акинфеев провёл за клуб 70 тысяч минут во всех турнирах

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года, в составе команды он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.