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Игрок ЦСКА Файзуллаев: думаю, мы обыграем «Спартак»

Игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после матча 13-го тура РПЛ с «Химками» (0:0) выразил мнение, что армейцы обыграют «Спартак» в следующем туре.

Источник: Чемпионат.com

Игра состоится в субботу, 2 ноября, в 20:45 мск.

Мы хотим обыграть «Спартак» и можем это сделать. У нас собрана хорошая команда, ребята и тренерский штаб. Думаю, мы обыграем «Спартак». Потерянные очки с «Факелом» не добавят давления перед матчем со «Спартаком». Было бы хорошо, если бы мы сегодня выиграли и подошли к матчу со «Спартаком» в хорошем настроении«, — передаёт слова Файзуллаева корреспондент “Чемпионата” Николай Баранов.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

ЦСКА
0:0
Первый тайм: 0:0
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
26.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Дмитрий Пятибратов
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
90+5′
10
Иван Обляков
21
Аббосбек Файзуллаев
78′
11
Тамерлан Мусаев
3
Данил Круговой
70′
86′
22
Милан Гайич
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
73′
20
Секу Койта
75′
15
Миралем Пьянич
60′
9
Сауль Гуарирапа
Факел
1
Виталий Гудиев
13
Игорь Калинин
22
Игорь Юрганов
51′
72
Райан Сенхаджи
66′
10
Ильнур Альшин
23′
33
Ираклий Квеквескири
5
Табо Селе
60′
21
Михаил Щетинин
6
Дилан Мертенс
60′
64
Андрей Ивлев
7
Мохамед Браими
30′
71′
92
Сергей Брызгалов
9
Алексей Каштанов
71′
20
Евгений Марков
15
Владимир Ильин
46′
23
Вячеслав Якимов
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
16
Фолы
14
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Факел
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь