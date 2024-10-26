Игрок ЦСКА Файзуллаев: думаю, мы обыграем «Спартак»

Мы хотим обыграть «Спартак» и можем это сделать. У нас собрана хорошая команда, ребята и тренерский штаб. Думаю, мы обыграем «Спартак». Потерянные очки с «Факелом» не добавят давления перед матчем со «Спартаком». Было бы хорошо, если бы мы сегодня выиграли и подошли к матчу со «Спартаком» в хорошем настроении«, — передаёт слова Файзуллаева корреспондент “Чемпионата” Николай Баранов.