Игрок ЦСКА Файзуллаев: Пьянич — мастер, даёт такие пасы, которые никто не ждёт

«Пьянич — мастер. Он даёт такие пасы, которые никто не ждёт, а также хорошо обостряет. Нам нужен был такой игрок в центре. Мне очень удобно играть с таким футболистом. Он топово бьёт и исполняет стандарты. Если будем хорошо пользоваться стандартами, то пусть продолжает их исполнять», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.