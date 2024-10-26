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Игрок ЦСКА Файзуллаев: Пьянич — мастер, даёт такие пасы, которые никто не ждёт

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о своём одноклубнике Миралеме Пьяниче.

Источник: РИА "Новости"

«Пьянич — мастер. Он даёт такие пасы, которые никто не ждёт, а также хорошо обостряет. Нам нужен был такой игрок в центре. Мне очень удобно играть с таким футболистом. Он топово бьёт и исполняет стандарты. Если будем хорошо пользоваться стандартами, то пусть продолжает их исполнять», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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