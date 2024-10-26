Комментаторы мстят Карпину! Генич, Черданцев и Трушечкин прямо в эфире отреагировали на критику тренера

Не отстал от коллег и Роман Трушечкин, которому в субботу выпала честь работать как раз на матче команды Карпина: «Ростов» — «Ахмат». Он особенно остро воспринял критику тренера сборной в соцсетях. В своем Telegram-канале Трушечкин написал огромный пост с прозрачным посылом: «Если бы у нас работали одни “наррадоры”, то откуда бы у нас взялась другая глыба профессии — Николай Озеров с его “такой хоккей нам не нужен”? Ведь эта фраза — явно уже “оценочное суждение”.