«Не доволен ни футболом, ни результатом». Марко Николич — о матче ЦСКА и «Факела» в РПЛ

«Не доволен ни футболом, ни результатом. Единственное, что может устраивать, — беспроигрышная серия и сумасшедший показатель по количеству пропущенных голов. В обороне мы играем плотно и чётко, а над атакой надо еще много работать. Не надо нервничать», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.