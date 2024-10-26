«Ноль трофеев». На «Матч ТВ» ответили Карпину, раскритиковавшему работу комментаторов

Ранее Карпин раскритиковал работу телекомментаторов, заявив, что некоторые их высказывания его раздражают. Специалист признался, что выключает звук при просмотре матчей, чтобы не заводиться.
«Посмотрел результат первого тайма в Ростове. Хотел было съязвить в свете последних событий, но футбол это делает гораздо лучше меня. У “Матча”, например, больше десяти ТЭФИ за время тренерский карьеры критикующего, у которого ноль трофеев за это время», — написал Конов в телеграм-канале.
Сегодня «Ростов» дома проиграл «Ахмату» (2:3) в матче 13-го тура РПЛ. После 1-го тайма команда Карпина уступала со счетом 1:2.