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«Ноль трофеев». На «Матч ТВ» ответили Карпину, раскритиковавшему работу комментаторов

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов отреагировал на слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

Источник: Sport24

Ранее Карпин раскритиковал работу телекомментаторов, заявив, что некоторые их высказывания его раздражают. Специалист признался, что выключает звук при просмотре матчей, чтобы не заводиться.

«Посмотрел результат первого тайма в Ростове. Хотел было съязвить в свете последних событий, но футбол это делает гораздо лучше меня. У “Матча”, например, больше десяти ТЭФИ за время тренерский карьеры критикующего, у которого ноль трофеев за это время», — написал Конов в телеграм-канале.

Сегодня «Ростов» дома проиграл «Ахмату» (2:3) в матче 13-го тура РПЛ. После 1-го тайма команда Карпина уступала со счетом 1:2.

Ростов