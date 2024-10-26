«Ноль трофеев». На «Матч ТВ» ответили Карпину, раскритиковавшему работу комментаторов

«Посмотрел результат первого тайма в Ростове. Хотел было съязвить в свете последних событий, но футбол это делает гораздо лучше меня. У “Матча”, например, больше десяти ТЭФИ за время тренерский карьеры критикующего, у которого ноль трофеев за это время», — написал Конов в телеграм-канале.