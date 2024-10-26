Четыре минуты из матча «Ростова» — чистое сумасшествие. Есть первая победа «Ахмата» в РПЛ!

На фоне последних неудач «Ростов» и «Ахмат» решили сыграть в давление — жёстко и бескомпромиссно. Это была игра от ножа. Большого такого ножа, с которым не страшно ввязываться в любой бой. Игра от кинжала. То, что нужно южным командам. Мощная рубка с первых минут приводила к тому, что игроки раз за разом падали на газон после единоборств, словно раненые. Но судья Сухой, как правило, не свистел — давал играть. Это только помогло разгореться огню на поле.