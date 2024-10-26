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Четыре минуты из матча «Ростова» — чистое сумасшествие. Есть первая победа «Ахмата» в РПЛ!

Команда Карпина продолжает своё падение. Теперь — домашнее поражение в игре с пятью голами.

Источник: ФК «Ростов»

Есть первая победа «Ахмата» в сезоне РПЛ! В этом туре грозненцы переиграли на выезде «Ростов». И тут же поднялись на 15-е место, обойдя на очко «Оренбург».

На фоне последних неудач «Ростов» и «Ахмат» решили сыграть в давление — жёстко и бескомпромиссно. Это была игра от ножа. Большого такого ножа, с которым не страшно ввязываться в любой бой. Игра от кинжала. То, что нужно южным командам. Мощная рубка с первых минут приводила к тому, что игроки раз за разом падали на газон после единоборств, словно раненые. Но судья Сухой, как правило, не свистел — давал играть. Это только помогло разгореться огню на поле.

«Ахмат», пусть и действовал в три центральных защитника, играл смело, прессинговал и ни в чём не уступал «Ростову». Разве что в количестве опасных ударов в первые полтайма. Несмотря на настрой футболистов, этих ударов было мало, поскольку команды Валерия Карпина и Сергея Ташуева допускали массу брака. При счёте 0:0 три центрбека грозненцев пару раз умудрялись потерять в штрафной Комличенко, но центрфорвард пробил ногой в руки Шелии, а головой мимо цели.

Потом вдруг случилось что-то невероятное — в течение четырёх минут соперники забили три гола! Сначала хавбек «Ахмата» Уткин насолил клубу, которому всё ещё принадлежит. Чернов не «съел» вовремя расстояние и позволил Адамову совершить кросс с правого фланга, а арендованный у ростовчан Уткин выиграл воздух у Сако.

В следующей атаке команда Карпина сравняла счёт. Чернов полетел к воротам «Ахмата» исправляться за ошибку и также сделал кросс со своего левого края. В штрафной Шелии мяч отскочил к Роналдо, который пробил по воротам, а Комличенко преуспел на добивании. С третьей попытки экс-нападающий сборной России забил.

Едва болельщики хозяев успели отпраздновать гол «Ростова», как начудил другой центральный защитник команды — Осипенко. Его неточная передача при выходе из обороны привела к результативной контратаке «Ахмата». Камило, Самородов и Садулаев придумали классную комбинацию, которую завершил последний. Бил Лечи без шансов для третьего по ходу нынешнего сезона голкипера ростовчан Ханкича.

После перерыва игроки группы обороны «Ростова» продолжали чудить, а поймавший кураж и сделавший за тайм четыре паса под удар Садулаев — феерить. Вскоре вингер «Ахмата» оформил дубль. Началось всё со стандарта хозяев. Шелия поймал мяч и выбил вперёд на Садулаева, которого, казалось бы, контролировал Вахания. Но своего же защитника сбил с толку Ханкич. Голкипер зачем-то вылетел из ворот, а Лечи технично решил эпизод парой касаний. Карпин с недоумением глядел на поле и своего боснийского вратаря. Что это было?

«Ростов», как и Карпин, на этом отрезке игры выглядел растерянным. Казалось, у хозяев просто нет необходимого набора инструментов, чтобы вскрыть оборону «Ахмата». Но помог стандарт. На сей раз ростовчане не пропустили после стандарта, заработанного и исполненного молодым Комаровым, а забили. Мохеби выиграл верховое единоборство у Ибишева — вернул своим голом надежду на спасение.

Забросы, кроссы, расчёт на умение Комличенко с Мохеби выигрывать воздух у защитников — вот что было главным оружием «Ростова» в концовке. «Ахмат» сидел в низкой обороне, чтобы сохранить долгожданную победу, игроки команды Ташуева и время потягивали при каждой возможности. Контригры у грозненцев по большому счёту не было.

Но план сработал — «Ахмат» получил то, что хотел. «Ростову» же не хватило ударов, которых у хозяев в итоге оказалось даже меньше, чем у грозненцев (9:13, в створ — 4:6). Команда Карпина проиграла, продлив безвыигрышную серию в РПЛ до шести матчей.

Анатолий Романов

Ростов
2:3
Первый тайм: 1:2
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
26.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 8356 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Сергей Ташуев
Голы
Ростов
Николай Комличенко
34′
Мохаммад Мохебби
(Иван Комаров)
69′
Ахмат
Даниил Уткин
(Арсен Адамов)
33′
Лечи Садулаев
(Максим Самородов)
36′
Лечи Садулаев
(Гиорги Шелия)
51′
Составы команд
Ростов
13
Хидает Ханкич
3
Умар Сако
82′
55
Максим Осипенко
9
Мохаммад Мохебби
15
Данил Глебов
60′
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
28
Евгений Чернов
57′
62
Иван Комаров
40
Илья Вахания
70′
81′
11
Алексей Сутормин
19
Хорен Байрамян
57′
87
Андрей Лангович
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
95
Арсен Адамов
4
Турпал-Али Ибишев
15
Рейерс де Оливейра Камилу
10
Лечи Садулаев
79′
19
Мауро Луна Диале
11
Силва Лима Исмаэл
85′
30
Фелиппе Кардозу
47
Даниил Уткин
80′
23
Антон Швец
20
Максим Самородов
73′
18
Владислав Камилов
82′
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
6
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
2
21
Фолы
12
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Ахмат
Премьер-лига: таблица и календарь