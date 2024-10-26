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«Эмоций пока нет, только пришёл с работы». Ташуев — о победе «Ахмата» над «Ростовом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2).

Источник: Чемпионат.com

«Эмоций пока нет, потому что я на работе был. Только пришёл с работы, ещё не успел всё оценить. Мой прогноз сбылся, что будет изматывающая игра. Обе команды старались, но удача была на нашей стороне. Ребята проявили командный характер. Не знаю, как игра смотрелась в плане креатива, но в напряжении игра держала до конца. Было весело. Это будет отправной точкой», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Ахмат» заработал девять очков и располагается на предпоследней, 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

Ростов
2:3
Первый тайм: 1:2
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
26.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 8356 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Сергей Ташуев
Голы
Ростов
Николай Комличенко
34′
Мохаммад Мохебби
(Иван Комаров)
69′
Ахмат
Даниил Уткин
(Арсен Адамов)
33′
Лечи Садулаев
(Максим Самородов)
36′
Лечи Садулаев
(Гиорги Шелия)
51′
Составы команд
Ростов
13
Хидает Ханкич
3
Умар Сако
82′
55
Максим Осипенко
9
Мохаммад Мохебби
15
Данил Глебов
60′
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
28
Евгений Чернов
57′
62
Иван Комаров
40
Илья Вахания
70′
81′
11
Алексей Сутормин
19
Хорен Байрамян
57′
87
Андрей Лангович
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
95
Арсен Адамов
4
Турпал-Али Ибишев
15
Рейерс де Оливейра Камилу
10
Лечи Садулаев
79′
19
Мауро Луна Диале
11
Силва Лима Исмаэл
85′
30
Фелиппе Кардозу
47
Даниил Уткин
80′
23
Антон Швец
20
Максим Самородов
73′
18
Владислав Камилов
82′
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
6
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
2
21
Фолы
12
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Ахмат
Премьер-лига: таблица и календарь