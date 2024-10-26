«Эмоций пока нет, только пришёл с работы». Ташуев — о победе «Ахмата» над «Ростовом»

«Эмоций пока нет, потому что я на работе был. Только пришёл с работы, ещё не успел всё оценить. Мой прогноз сбылся, что будет изматывающая игра. Обе команды старались, но удача была на нашей стороне. Ребята проявили командный характер. Не знаю, как игра смотрелась в плане креатива, но в напряжении игра держала до конца. Было весело. Это будет отправной точкой», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».