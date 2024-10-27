Самый неудобный российский тренер в РПЛ. Плохие новости для «Зенита» перед «Локо»

Команды Семака и Галактионова встречались друг с другом пять раз. В трёх случаях успех был на стороне нынешнего тренера красно-зелёных. Команды Семака набирали в этих матчах по 1,20 очка в среднем за игру. Галактионов — самый неудобный российский тренер для Сергея Богдановича среди всех, кто сейчас работает в РПЛ. Конечно, мы не берём в расчёт тех, с кем команды Семака играли один-два раза.