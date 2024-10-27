«Химки» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.
Стартовые составы команд.
«Химки»: Кокарев, Терехов, Джикия, Филин, Ориньо, Мирзов, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный.
«Динамо»: Лунёв, Бальбуэна, Фернандес, Маричал, Фомин, Кутицкий, Чавес, Бителло, Тюкавин, Нгамалё, Гомес.
«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 12 матчей. «Динамо» заработало 23 очка и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.