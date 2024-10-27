«Химки» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 12 матчей. «Динамо» заработало 23 очка и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.