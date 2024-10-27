«Спартак» победил «Нижний Новгород» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:0. В составе «Спартака» отличились Тео Бонгонда (68-я минута), забивший первый гол с 19 мая, и Шамар Николсон (90+3). Хозяева доигрывали матч в меньшинстве — прямую красную карточку получил Владислав Карапузов.