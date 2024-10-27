«Спартак» победил «Нижний Новгород» в матче РПЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл «Нижний Новгород» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:0. В составе «Спартака» отличились Тео Бонгонда (68-я минута), забивший первый гол с 19 мая, и Шамар Николсон (90+3). Хозяева доигрывали матч в меньшинстве — прямую красную карточку получил Владислав Карапузов.
«Спартак» (22 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Нижний Новгород» (12) располагается на 12-й строчке. Команда потерпела первое поражение под руководством нового главного тренера Виктора Ганчаренко.
Перед игрой символический первый удар по мячу нанес бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, который сейчас занимает должность советника в «Нижнем Новгороде».
В следующем туре «Спартак» 2 ноября ждет дерби с ЦСКА, а «Нижний Новгород» 3 ноября в Грозном встретится с «Ахматом».