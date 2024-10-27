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«Спартак» победил «Нижний Новгород» в матче РПЛ

Московский «Спартак» обыграл «Нижний Новгород» в матче чемпионата России.

Источник: Спорт РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл «Нижний Новгород» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:0. В составе «Спартака» отличились Тео Бонгонда (68-я минута), забивший первый гол с 19 мая, и Шамар Николсон (90+3). Хозяева доигрывали матч в меньшинстве — прямую красную карточку получил Владислав Карапузов.

«Спартак» (22 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Нижний Новгород» (12) располагается на 12-й строчке. Команда потерпела первое поражение под руководством нового главного тренера Виктора Ганчаренко.

Перед игрой символический первый удар по мячу нанес бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, который сейчас занимает должность советника в «Нижнем Новгороде».

В следующем туре «Спартак» 2 ноября ждет дерби с ЦСКА, а «Нижний Новгород» 3 ноября в Грозном встретится с «Ахматом».

Пари Нижний Новгород
0:2
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
27.10.2024, 14:15 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Виктор Гончаренко
Деян Станкович
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
68′
Шамар Николсон
90′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
15
Александр Эктов
78
Николай Калинский
87
Кирилл Боженов
84′
9
Зе Турбо
10
Александр Трошечкин
62′
7
Владислав Карапузов
90′
80
Валерий Царукян
74′
11
Матео Стаматов
29
Лука Веснер Тичич
74′
90
Огнен Ожегович
85′
20
Хуан Мануэль Боселли
62′
18
Дан Глейзер
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
25
Данил Пруцев
77
Тео Бонгонда
35
Кристофер Мартинс
30′
64′
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
89′
4
Алексис Дуарте
8
Маркиньос
77′
29
Рикарду Мангаш
9
Манфред Угальде
64′
11
Шамар Николсон
Статистика
1
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
11
2
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
14
Фолы
17
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Пари Нижний Новгород
Премьер-лига: таблица и календарь