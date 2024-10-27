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Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал победу над «Пари НН»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович остался доволен игрой московской команды в матче 13‑го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

Источник: Чемпионат.com

«Получился тяжёлый матч, как и все предыдущие, которые мы проводили. Боевая игра, ребята старались. Я доволен тем, как ребята играли. Мы победили и шаг за шагом идем вперёд. Я очень доволен Бонгондой. Он забил мяч. Это факт, что нам не хватало голов от него, ему было непросто перед партнерами и командой из‑за того, что ему не удавалось забить.

Я видел, как он работал, и рад, что он смог забить. Он провёл свой лучший матч за период моей работы со “Спартаком”. Также я доволен Пруцевым. Это профессионал самого высокого уровня. Очень рад, что он у нас есть в команде», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. «Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 12 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

Пари Нижний Новгород
0:2
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
27.10.2024, 14:15 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Виктор Гончаренко
Деян Станкович
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
68′
Шамар Николсон
90′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
15
Александр Эктов
78
Николай Калинский
87
Кирилл Боженов
84′
9
Зе Турбо
10
Александр Трошечкин
62′
7
Владислав Карапузов
90′
80
Валерий Царукян
74′
11
Матео Стаматов
29
Лука Веснер Тичич
74′
90
Огнен Ожегович
85′
20
Хуан Мануэль Боселли
62′
18
Дан Глейзер
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
25
Данил Пруцев
77
Тео Бонгонда
35
Кристофер Мартинс
30′
64′
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
89′
4
Алексис Дуарте
8
Маркиньос
77′
29
Рикарду Мангаш
9
Манфред Угальде
64′
11
Шамар Николсон
Статистика
1
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
11
2
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
14
Фолы
17
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Пари Нижний Новгород
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь