Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал победу над «Пари НН»

«Получился тяжёлый матч, как и все предыдущие, которые мы проводили. Боевая игра, ребята старались. Я доволен тем, как ребята играли. Мы победили и шаг за шагом идем вперёд. Я очень доволен Бонгондой. Он забил мяч. Это факт, что нам не хватало голов от него, ему было непросто перед партнерами и командой из‑за того, что ему не удавалось забить.



Я видел, как он работал, и рад, что он смог забить. Он провёл свой лучший матч за период моей работы со “Спартаком”. Также я доволен Пруцевым. Это профессионал самого высокого уровня. Очень рад, что он у нас есть в команде», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».