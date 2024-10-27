Тренер «Пари НН» Гончаренко прокомментировал поражение от «Спартака»

«Мне не понравилась вторая половина второго тайма. Мы стали глубоко обороняться, начали перестраховываться. Не оказывали прессинг, что позволило “Спартаку” более основательно приближаться к нашим воротам.



Но есть какое‑то движение, всё равно идём вперёд. Пищи для размышлений у нас много.



Для меня очень важно, чтобы болельщики, которые живут в Нижнем Новгороде, болели за “Пари НН”, а не за “Спартак”. Это первостепенное, что нужно сделать. И мы должны убеждать их в этом своей игрой», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».