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Тренер «Пари НН» Гончаренко прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (0:2) в матче 13‑го тура РПЛ заявил, что его команде нужно проанализировать свои ошибки.

Источник: Чемпионат.com

«Мне не понравилась вторая половина второго тайма. Мы стали глубоко обороняться, начали перестраховываться. Не оказывали прессинг, что позволило “Спартаку” более основательно приближаться к нашим воротам.

Но есть какое‑то движение, всё равно идём вперёд. Пищи для размышлений у нас много.

Для меня очень важно, чтобы болельщики, которые живут в Нижнем Новгороде, болели за “Пари НН”, а не за “Спартак”. Это первостепенное, что нужно сделать. И мы должны убеждать их в этом своей игрой», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

«Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 13 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Пари Нижний Новгород
Спартак