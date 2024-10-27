«Зенит» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 12 матчей. «Локомотив» заработал 27 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.